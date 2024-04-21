بنفس نتيجة برشلونة.. باريس يكتسح ليون دون مشاركة مبابي

الأحد، 21 أبريل 2024 - 23:25

كتب : FilGoal

جونسالو راموس

اكتسح باريس سان جيرمان منافسه ليون بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من جونسالو راموس (2)، ونيمانيا ماتيتش بالخطأ في مرماه، ولوكاس بيرالدو، بينما أحرز إيرنست نواما هدف ليون الوحيد.

وتعتبر نتيجة مباراة ليون هي نفسها التي حققها فريق العاصمة الفرنسية ضد برشلونة في المباراة الماضية في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وقرر لويس إنريكي المدير الفني لباريس عدم مشاركة كيليان مبابي، ولا تعد هذه هي المرة الأولى فكرر الأمر خلال الموسم الجاري.

وافتتح ماتيتش أهداف باريس بعدما ارتطمت الكرة في قدمه وسكنت شباك فريقه في الدقيقة الثالثة.

وبعد 3 دقائق فقط ضاعف بيرالدو النتيجة بتسديدة قوية من داخل منطقة الـ6 ياردات.

وسجل راموس الهدف الثالث في الدقيقة 32 من رأسية بعد عرضية من أشرف حكيمي.

وقلص نواما النتيجة بعد تسديدة رائعة عقب تخطيه أكثر من مدافع من باريس.

وعاد راموس مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 42 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة ماركو أسينسيو.

بهذا الفوز وصل باريس سان جيرمان للنقطة 66 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 10 نقاط عن موناكو الوصيف.

وتجمد رصيد ليون عند النقطة 41 في المركز الثامن.

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