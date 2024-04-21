بثلاثية أوروجويانية.. بوكا جونيورز يقصي ريفر بليت من كأس الدوري الأرجنتيني

الأحد، 21 أبريل 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني - بوكا جونيورز - ريفر بليت

انتصر بوكا جونيورز على ريفر بليت في ربع نهائي كأس الدوري الأرجنتيني وتأهل للمربع الذهبي على حساب غريمه التقليدي بنتيجة 3-2.

وأقيمت المباراة على ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس في مدينة كوردوبا الأرجنتينية ما سمح لجماهير الفريقين بحضور المباراة لأول مرة سويا منذ نهائي القرن في 2018 عندما التقيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وواصل بوكا جونيورز تفوقه على ريفر بليت في مباريات الكؤوس، حيث أقصاه في 3 بطولات مختلفة، في كأس الدوري 2021 وكأس الأرجنتين 2021 وكأس الدوري 2024.

وسُجلت الأهداف الخمسة عن طريق لاعبين أجانب بواقع 4 أهداف من لاعبين أوروجوايين ولاعب كولومبي.

وتقدم ريفر بليت مبكرا عن طريق ميجيل بورخا بتسديدة أرضية بعد بينية من كلاوديو إتشيفيري -لاعب مانشستر سيتي المستقبلي- في الدقيقة 10.

وسجل الأوروجوياني ميجيل ميرينتيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبرأسية متقنة سجل المخضرم إدينسون كافاني الهدف الثاني لبوكا في الدقيقة 62.

وعزز ميرينتيل تقدم بوكا بالهدف الثالث في الدقيقة 67 بعدما تابع تسديدة ارتدت من الحارس.

وقلص باولو دياز الفارق في الدقيقة 90+7 برأسية قوية بعد سلسلة من المحاولات للاعبي ريفر بليت.

وسيلتقي بوكا جونيورز في نصف النهائي مع إستوديانتيس والذي سيقام يوم الأحد المقبل.

إدينسون كافاني بوكا جونيورز ريفر بليت كأس الدوري الأرجنتين
نرشح لكم
ميسي يسجل ثنائية ويصنع ويقود إنتر ميامي للفوز وتصدر الدوري في عامه الـ58.. روماريو يعود من الاعتزال لمساعدة النادي الذي يرأسه بعد اتفاقه مع يوفنتوس.. بالميراس يخطف توقيع فيليبي أندرسون ميسي يسجل ويصنع في عودة إنتر ميامي للانتصارات بالدوري الأمريكي أمام كانساس بمشاركة ميسي وطرد ألبا.. إنتر ميامي يودع أبطال الكونكاكاف بتكرار الهزيمة من مونتيري بحضور ميسي.. إجراءات أمنية صارمة في المكسيك قبل لقاء مونتيري وإنتر ميامي إندريك: تشجعت على القتال مع بالميراس بسبب حديث فينيسيوس ورودريجو إندريك حقق هدفه الخامس.. بالميراس يتوج بلقب باوليستا أمام سانتوس
أخر الأخبار
جدل كبير في ليلة الحسم.. ريال مدريد بطل الليجا عمليا بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو 4 دقيقة | الدوري الإسباني
بنفس نتيجة برشلونة.. باريس يكتسح ليون دون مشاركة مبابي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
بثلاثية أوروجويانية.. بوكا جونيورز يقصي ريفر بليت من كأس الدوري الأرجنتيني 8 دقيقة | أمريكا
الرقم الأسوأ لـ سيميوني.. أتليتكو مدريد يخسر من ديبورتفيو ألافيس 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي ينتصر ويضرب موعدا مع النصر الليبي في نصف نهائي إفريقيا 59 دقيقة | كرة طائرة
إيمري يعطي قرارا نهائيا بشأن تدريب بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف لـ في الجول: تحويل أزمة قمصان نهضة بركان للجنة الانضباط.. وعقوبات منتظرة ساعة | الكرة الإفريقية
للنجاة من الهبوط.. سكاي: كانافارو يقترب من تدريب أودينيزي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين