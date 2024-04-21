بثلاثية أوروجويانية.. بوكا جونيورز يقصي ريفر بليت من كأس الدوري الأرجنتيني

انتصر بوكا جونيورز على ريفر بليت في ربع نهائي كأس الدوري الأرجنتيني وتأهل للمربع الذهبي على حساب غريمه التقليدي بنتيجة 3-2.

وأقيمت المباراة على ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس في مدينة كوردوبا الأرجنتينية ما سمح لجماهير الفريقين بحضور المباراة لأول مرة سويا منذ نهائي القرن في 2018 عندما التقيا على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وواصل بوكا جونيورز تفوقه على ريفر بليت في مباريات الكؤوس، حيث أقصاه في 3 بطولات مختلفة، في كأس الدوري 2021 وكأس الأرجنتين 2021 وكأس الدوري 2024.

UN RECIBIMIENTO SUPERCLÁSICO Y ESPECTACULAR 💥 River y Boca salieron al campo de juego del Kempes con un marco increíble de ambas hinchadas#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JsgBrkmXAa — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 21, 2024

وسُجلت الأهداف الخمسة عن طريق لاعبين أجانب بواقع 4 أهداف من لاعبين أوروجوايين ولاعب كولومبي.

وتقدم ريفر بليت مبكرا عن طريق ميجيل بورخا بتسديدة أرضية بعد بينية من كلاوديو إتشيفيري -لاعب مانشستر سيتي المستقبلي- في الدقيقة 10.

وسجل الأوروجوياني ميجيل ميرينتيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبرأسية متقنة سجل المخضرم إدينسون كافاني الهدف الثاني لبوكا في الدقيقة 62.

وعزز ميرينتيل تقدم بوكا بالهدف الثالث في الدقيقة 67 بعدما تابع تسديدة ارتدت من الحارس.

وقلص باولو دياز الفارق في الدقيقة 90+7 برأسية قوية بعد سلسلة من المحاولات للاعبي ريفر بليت.

video:1

وسيلتقي بوكا جونيورز في نصف النهائي مع إستوديانتيس والذي سيقام يوم الأحد المقبل.