كرة طائرة - الأهلي ينتصر ويضرب موعدا مع النصر الليبي في نصف نهائي إفريقيا

الأحد، 21 أبريل 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة

انتصر الأهلي على الشرطة الرواندي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة الطائرة رجال.

وتستضيف صالة النادي الأهلي بالجزيرة منافسات البطولة حتى يوم 23 أبريل الجاري، ويتأهل حامل اللقب إلى منافسات كأس العالم للأندية.

وتفوق الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وجاءت نتيجة الشوط الأول 25-20، والشوط الثاني 25-17، والشوط الثالث 25-16.

ويلتقي الأهلي غدا الإثنين، في نصف النهائي مع النصر الليبي.

وتفوق على دوالا الكاميروني في نصف النهائي بنتيجة 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-18 و33-31 و25-21 و25-13 و15-13.

ويتأهل بطل إفريقيا إلى كأس العالم للأندية لأول مرة بعد غياب منذ عام 2016.

وكان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد أعلن في وقت سابق إعادة مقعد لممثل إفريقيا في مونديال الأندية بداية من النسخة المقبلة في العام الجاري.

وتستضيف الهند منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية بينهم بطل إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب أمس الأربعاء على الأسمنت الإثيوبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة حسم الأهلي تفوقه على كل من جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة العدالة الكيني، وكان الأحمر قد حسم تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد 15 لقبا وبفارق 9 ألقاب عن الصفاقسي أقرب منافسيه.

وتأتي مقاعد كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة بالهند كالآتي:

- المستضيف: كاليكوت هيروز الهندي

- بطل أمريكا الجنوبية: سادا كروزيرو البرازيلي

- وصيف أمريكا الجنوبية: سيوداد الأرجنتيني

- بطل أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي

- وصيف أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي

- بطل آسيا

- وصيف آسيا

- بطل إفريقيا

وسبق وأن مثل الأهلي إفريقيا في كأس العالم للأندية للكرة الطائرة ثلاث مرات من قبل أعوام 2010 و2011 و2015.

كرة طائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الأهلي كرة طائرة
نرشح لكم
كرة طائرة - الأهلي أمام الشرطة الرواندي في ربع نهائي إفريقيا طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على إسبوار كرة طائرة - بشرى لـ الأهلي.. عودة مقعد ممثل إفريقيا في مونديال الأندية كرة طائرة - الأهلي يتغلب على الفتح المغربي بالجولة الثانية كرة طائرة – الأهلي يفتتح بطولة إفريقيا بالفوز على جرين تيم الكونغولي خدمة في الجول – قبل مباراة الأهلي.. طرح تذاكر بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة كرة طائرة - 9 مباريات باليوم الأول.. الأهلي يفتتح مشواره بمواجهة جرين الكونغولي كرة طائرة - جواو رافائيل يعلن نهاية أزمة مستحقاته مع الزمالك بعد عامين
أخر الأخبار
رئيس إنبي: لا أستطيع التعامل مع المسابقات وعامر حسين.. ولدينا مستندات تحدث ضجة كبيرة 6 دقيقة | الدوري المصري
تير شتيجن غاضبا: لا أجد كلمات لشرح ما حدث على خط المرمى 10 دقيقة | الدوري الإسباني
جدل كبير في ليلة الحسم.. ريال مدريد بطل الليجا عمليا بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو 31 دقيقة | الدوري الإسباني
بنفس نتيجة برشلونة.. باريس يكتسح ليون دون مشاركة مبابي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
بثلاثية أوروجويانية.. بوكا جونيورز يقصي ريفر بليت من كأس الدوري الأرجنتيني 36 دقيقة | أمريكا
الرقم الأسوأ لـ سيميوني.. أتليتكو مدريد يخسر من ديبورتفيو ألافيس ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي ينتصر ويضرب موعدا مع النصر الليبي في نصف نهائي إفريقيا ساعة | كرة طائرة
إيمري يعطي قرارا نهائيا بشأن تدريب بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين