كرة طائرة - الأهلي ينتصر ويضرب موعدا مع النصر الليبي في نصف نهائي إفريقيا

انتصر الأهلي على الشرطة الرواندي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة الطائرة رجال.

وتستضيف صالة النادي الأهلي بالجزيرة منافسات البطولة حتى يوم 23 أبريل الجاري، ويتأهل حامل اللقب إلى منافسات كأس العالم للأندية.

وتفوق الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد.

وجاءت نتيجة الشوط الأول 25-20، والشوط الثاني 25-17، والشوط الثالث 25-16.

ويلتقي الأهلي غدا الإثنين، في نصف النهائي مع النصر الليبي.

وتفوق على دوالا الكاميروني في نصف النهائي بنتيجة 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-18 و33-31 و25-21 و25-13 و15-13.

ويتأهل بطل إفريقيا إلى كأس العالم للأندية لأول مرة بعد غياب منذ عام 2016.

وكان الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قد أعلن في وقت سابق إعادة مقعد لممثل إفريقيا في مونديال الأندية بداية من النسخة المقبلة في العام الجاري.

وتستضيف الهند منافسات بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية بينهم بطل إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب أمس الأربعاء على الأسمنت الإثيوبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة حسم الأهلي تفوقه على كل من جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.

ويختتم الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة العدالة الكيني، وكان الأحمر قد حسم تأهله بغض النظر عن نتيجة المباراة.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال إفريقيا برصيد 15 لقبا وبفارق 9 ألقاب عن الصفاقسي أقرب منافسيه.

وتأتي مقاعد كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة بالهند كالآتي:

- المستضيف: كاليكوت هيروز الهندي

- بطل أمريكا الجنوبية: سادا كروزيرو البرازيلي

- وصيف أمريكا الجنوبية: سيوداد الأرجنتيني

- بطل أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي

- وصيف أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي

- بطل آسيا

- وصيف آسيا

- بطل إفريقيا

وسبق وأن مثل الأهلي إفريقيا في كأس العالم للأندية للكرة الطائرة ثلاث مرات من قبل أعوام 2010 و2011 و2015.