إيمري يعطي قرارا نهائيا بشأن تدريب بايرن ميونيخ

الأحد، 21 أبريل 2024 - 22:20

كتب : FilGoal

أوناي إيمري - أستون فيلا

أعطى أوناي إيمري المدير الفني لـ أستون فيلا قرارا نهائيا بشأن تدريب بايرن يمونيخ في الموسم المقبل.

وأعلن النادي البافاري من قبل الانفصال عن توماس توخيل المدير الفني للفريق حاليا بنهاية الموسم الحالي.

وقال المدير الفني الإسباني للصحفيين: "بشكل مؤكد أنا أركز بنسبة 100% على أستون فيلا".

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وفاز أستون فيلا على منافسه بورنموث 3-1 في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويقدم أستون فيلا نتائج رائعة تحت قيادة إيمري إذ يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة.

ولم يكن إيمري الوحيد المرشح لتدريب الفريق البافاري، فمن قبله زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو من قبل أن المدير الفرنسي قد اقترب من التوقيع مع بايرن ميونيخ والعودة إلى التدريب مرة أخرى بعد 3 أعوام من عدم خوض أي تجربة تدريبية.

وأوضحت الصحيفة أن متطلبات المدير الفني السابق لريال مدريد يوافق عليها بايرن ميونيخ خاصة في التعاقدات الجديدة والتي يريد تعزيز صفوف الفريق خاصة في خط الدفاع.

ووفقا للصحيفة أن زيدان يرى بايرن كيان عظيم ولديهم مشروع مستقر على المدى المتوسط والطويل ويريد القتال على جميع البطولات ولذلك بايرن هو النادي الذي يلبي متطلبات زيدان.

وحسب الصحيفة فإن زيدان لم يكن لديه متطلبات مادية، لكنه كان يهتم بقوة المشروع ولذلك رفض من قبل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

ولم يشرف زيدان خلال مسيرته على تدريب أي فريق إلا ريال مدريد خلال فترتين منفصلتين.

وتوج زيدان مع ريال مدريد بـ 11 لقبًا، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا الأسطورية أعوام 2016 و2017 و2018.

تعليق بايرن

تحدث ماكس إيبيرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ عن تعيين زيدان كمدير فني للفريق الموسم المقبل.

وقال إيبيرل لشبكة سكاي سبورت: "أستطيع أن أقول إن بحثنا عن مدرب جديد وصل إلى مراحله النهائية، يجب أن يتحدث المدرب الإنجليزية، وليس الألمانية بالضرورة".

وأتم "هل زيدان يتحدث الإنجليزية؟ لا أعلم إذا يتحدث اللغة الإنجليزية".

فشل التعاقد مع ناجلسمان

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تمديد تعاقد يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب لينتهي بنهاية كأس العالم 2026.

وكانت تقارير إخبارية في وقت سابق قد أشارت إلى رغبة نادي بايرن ميونيخ في إعادة ناجلسمان لتدريب الفريق مرة أخرى بعد منافسات يورو 2024 المقبلة.

وأكد هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ تلك التقارير إذ اعترف في وقت سابق أن ناديه يتفاوض مع ناجلسمان من أجل العودة لقيادة الفريق.

وقال هاينر في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لا أعرف متى سيتخذ ناجلزمان قراره بشأن تدريب بايرن".

وأضاف "بقدر ما أعرف، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم مهتم باستمراره أيضًا. سنرى".

وأتم "لقد قال ماكس إيبرل مدير النادي إننا نجري بالفعل مناقشات مع عدد قليل من المرشحين".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن قرار تشابي ألونسو بالبقاء مع فريق باير ليفركوزن، لمدة موسم آخر، وضع إدارة بايرن في أزمة والتي كانت تنوي التعاقد مع النجم الإسباني لتدريب الفريق.

ونجح ناجلسمان في إعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح في توقف مارس الماضي، حيث نجح في الفوز على حساب فرنسا وهولندا، وسط أداء مبهر للمانشافت.

بايرن ميونيخ الدوري الإنجليزي أستون فيلا أوناي إيمري زين الدين زيدان
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