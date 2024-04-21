للنجاة من الهبوط.. سكاي: كانافارو يقترب من تدريب أودينيزي

اقترب نادي أودينيزي من الاتفاق مع فابيو كانافارو لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويسعى أودينيزي للنجاة من الهبوط في الصراع الشديد في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وحسب شبكة سكاي سبورت فإن أودينيزي يستعد لإعلان إقالة جابرييلي تشوفي المدير الفني الحالي للفريق.

وخسر أودينيزي تحت قيادة تشوفي في المباراة الأخيرة ضد إيلاس فيرونا بهدف دون رد وقبلها من إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف.

ولم يحقق أودينيزي الفوز في الدوري منذ الانتصار على لاتسيو 2-1 في الجولة 28.

وانهزم أودينيزي في 3 مباريات من الـ4 الأخيرة وتعادل في لقاء وحيد.

ووفقا للشبكة ذاتها أن سيتم تعيين بطل العالم مع إيطاليا في 2006 كمدير فني في بداية الأسبوع المقبل.

وتعود أخر تجربة للمدرب صاحب الـ50 عاما موسم 2022-2023 إذ درب فريق بينيفينتو لمدة 17 مباراة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وفاز كانافارو في 3 مباريات وخسر في 7 وتعادل مثلهم.

ولم يدرب كانافارو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "Serie A" من قبل أبدا، إذ في حال تولي تدريب أودينيزي فستكون التجربة الأولى له.

ويحتل أودينيزي المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة وهو أخر فريق ينجو من الهبوط.

ويتساوى أودينيزي مع فروزينوني صاحب المركز الـ18 في عدد النقاط.