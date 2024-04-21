تين هاج: فزنا على كوفنتري بطريقة ليست جيدة.. وسنواجه أفضل فريق في العالم

شدد إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن فريقه فاز على كوفنتري سيتي بطريقة ليست جيدة.

وتفادى مانشستر يونايتد سيناريو ريمونتادا مثيرة بفوز عصيب على كوفنتري سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 4-3 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي لـبي بي سي عقب المباراة: "لدي مشاعر مختلطة، الطريقة التي فزنا بها ليست جيدة".

وأضاف "كان يجب أن ندير الأمر بشكل أفضل لكن لعبنا بطريقة رائعة، إذا قمت بتحليل المباراة، فقد سيطرنا على 75 دقيقة ولكن بعد ذلك سمحنا لهم بالعودة إلى المباراة".

وأكمل "يجب أن أقدم الثناء للمنافس، لقد صدقوا لكننا سمحنا لهم بذلك، يجب أن نتعامل مع الأمر بشكل أفضل".

وتابع "علينا أن نظهر المرونة والتصميم وأظهرنا ذلك للفوز بركلات الترجيح، عندما تكون مسيطرا على الأمور، يجب أن تفوز بسهولة".

وشدد "أنا هادئ دائما، أركز وأعلم أن لاعبي فريقي يمكنهم تسديد ركلات الترجيح، أثق دائما من أن أندري أونانا سينقذ ركلة جزاء على الأقل".

وعن مواجهة مانشستر سيتي في النهائي قال: "علينا أن نواجه أفضل فريق في العالم لكننا أظهرنا الموسم الماضي أنه إذا نفذنا خطتنا على مدار 90 دقيقة فلدينا فرصة للفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "لن يكون الأمر سهلا، لكن لدينا فرصة وعلينا أن نستغلها".

وتأهل يونايتد لنهائي كأس الاتحاد ليضرب مواجهة دربي جديدة مع مانشستر سيتي في ويمبلي للموسم الثاني على التوالي.