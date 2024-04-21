45 مباراة.. ليفركوزن يخطف تعادلا قاتلا أمام دورتموند ويعزز سلسلته القياسية

الأحد، 21 أبريل 2024 - 20:25

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن

عزز باير ليفركوزن سلسلته المميزة بدون خسارة الموسم الجاري بهدف تعادل في الوقت القاتل ضد بوروسيا دورتموند في الجولة 30 من الدوري الألماني.

وفرض بطل المسابقة التعادل على دورتموند بهدف في الدقيقة 90+7.

ورفع ليفركوزن رصيده لـ 45 مباراة متتالية دون خسارة في جميع المسابقات هذا الموسم تحت قيادة تشابي ألونسو.

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وعزز الفريق رصيده من سلسلة عدم الخسارة في موسم واحد بالدوريات الخمس الكبرى بعدما حطم رقم يوفنتوس في المباراة الماضية.

كما أصبح ليفركوزن أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لا يخسر أي مباراة في أول 30 جولة بواقع 25 فوزا و5 تعادلات.

وكاد تيلا أن يسجل الهدف الأول لليفركوزن لكن الحارس جريجور كوبل أبعدها ببراعة من على خط المرمى في الدقيقة 65.

وتقدم بوروسيا دورتموند بهدف في الدقيقة 81 عن طريق نيكلاس فولكروج بتصويبة مدوية على الطائر بعد عرضية مارسيل سابيترز.

وفي الدقيقة 90+7 وبرأسية سجل يوسيب سانسيتش هدف التعادل القاتل مواصلا سلسلة كتيبة ألونسو المميزة الموسم الجاري.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن لـ 80 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة عن بايرن ميونيخ قبل 4 جولات على النهاية.

فيما ظل دورتموند خامسا برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن لايبزج الرابع والمركز المؤهل لدوري الأبطال.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني باير ليفركوزن
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