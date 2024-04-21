تشكيل برشلونة - هل يصلح أراوخو ما أفسده أمام باريس؟ تعديل وحيد في الكلاسيكو

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وأجرى تشافي تعديلا وحيدا على التشكيل الذي واجه باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك بمشاركة أندرياس كريستنسن في خط الوسط على حساب بيدري.

ويتواجد خط الدفاع الرباعي ذاته الذي واجه باريس في الخسارة 4-1 والخروج من ربع النهائي، بما في ذلك رونالد أراوخو الذي تعرض للطرد خلال الشوط الأول.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال

ويحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثاني برصيد 70 نقطة.

فيما يتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 78 نقطة.