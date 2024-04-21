كرة صالات - ضاع حلم المونديال.. مصر تخسر أمام ليبيا بركلات الترجيح

الأحد، 21 أبريل 2024 - 20:21

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة الصالات

للمرة الأولى، فشل منتخب مصر في التأهل لكأس العالم لكرة الصالات من خلال كأس إفريقيا، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع.

وخسر الفراعنة بركلات الترجيح 3-1، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وتقدم منتخب مصر في الشوط الأول 2-0، قبل أن تتمكن ليبيا من خطف التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

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وخسر منتخب مصر من أنجولا بنتيجة 7-3 في نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات، ولأول مرة لم يشارك في نهائي البطولة.

ولأول مرة لن يكون منتخب مصر ضمن طرفي النهائي. حيث سبق أن توج منتخب مصر باللقب 3 مرات وخسر النهائي في آخر 3 نسخ.

وكان المركز الثالث هو آخر فرصة للحاق بركب كأس العالم.

منتخب مصر كرة الصالات
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