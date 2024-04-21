كرة صالات - ضاع حلم المونديال.. مصر تخسر أمام ليبيا بركلات الترجيح

للمرة الأولى، فشل منتخب مصر في التأهل لكأس العالم لكرة الصالات من خلال كأس إفريقيا، وذلك بعد احتلاله المركز الرابع.

وخسر الفراعنة بركلات الترجيح 3-1، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وتقدم منتخب مصر في الشوط الأول 2-0، قبل أن تتمكن ليبيا من خطف التعادل قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

وخسر منتخب مصر من أنجولا بنتيجة 7-3 في نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات، ولأول مرة لم يشارك في نهائي البطولة.

ولأول مرة لن يكون منتخب مصر ضمن طرفي النهائي. حيث سبق أن توج منتخب مصر باللقب 3 مرات وخسر النهائي في آخر 3 نسخ.

وكان المركز الثالث هو آخر فرصة للحاق بركب كأس العالم.