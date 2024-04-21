تشكيل ريال مدريد - خط دفاع جديد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

الأحد، 21 أبريل 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء، بينما أعلن أنشيلوتي التشكيل كعادته قبل انطلاق المباراة بساعتين.

وعدل أنشيلوتي 3 لاعبين في خط الدفاع عن التشكيل الذي واجه مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خرج الثلاثي داني كارباخال وناتشو فيرنانديز وفيرلان ميندي.

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وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير- أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

بينما يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثاني حاليا برصيد 70 نقطة.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو كارلو أنشيلوتي
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