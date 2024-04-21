تشكيل ريال مدريد - خط دفاع جديد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في كلاسيكو الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء، بينما أعلن أنشيلوتي التشكيل كعادته قبل انطلاق المباراة بساعتين.

وعدل أنشيلوتي 3 لاعبين في خط الدفاع عن التشكيل الذي واجه مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث خرج الثلاثي داني كارباخال وناتشو فيرنانديز وفيرلان ميندي.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير- أوريليان تشواميني - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة.

بينما يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثاني حاليا برصيد 70 نقطة.