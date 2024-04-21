خبر في الجول - محمد عودة يرحل عن المقاولون.. ومحرم يعود مؤقتا

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون الرحيل من تدريب الفريق بعد 9 مباريات تولى فيها المسؤولية.

وتعد هذه الولاية الرابعة لعودة مع المقاولون وجاءت لحظة النهاية.

وقال عودة في بيان جاء كالتالي:

نادي المقاولون العرب هذه المؤسسة العريقة في منظومة كرة القدم المصرية التي طالما كتبت التاريخ وتفردت بتحقيق الأرقام القياسية ومنافسة كبار الأندية المصرية والإفريقية.

كل التوفيق في عبور هذه المرحلة الصعبة التي تمر على فريق كرة القدم خلال الموسم الحالي وكل الثقة في قدرات اللاعبين والإدارة الحكيمة في تجاوز هذه المرحلة، لكن نظرا لبعض الظروف الخاصة أود أن أعتذر عن عدم الاستمرار في القيادة الفنية للفريق.

وأتوجه بالشكر لكل المسؤولين عن نادي المقاولون العرب بداية من محسن صلاح رئيس النادي ومحمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة والشكر موصول لجميع من يعمل داخل هذه المنظومة العريقة، وبالتوفيق للجميع فيما هو قادم.

وخسر المقاولون رفقة عودة 6 مباريات وتعادل مرتين وفاز مرة واحدة فقط.

وسجل المقاولون 5 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.

وحقق المقاولون 5 نقاط فقط في الدوري المصري رفقة عودة.

وتولى عودة تدريب المقاولون في منذ 16 يناير الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com أن إدارة المقاولون قررت إعادة طلعت محرم ليكون المدير الفني المؤقت للفريق.

ودرب محرم المقاولون فترة مؤقتة قبل تعيين عودة.

ولعب المقاولون تحت قيادة محرم ضد طلائع الجيش في الدوري وفاز 2-1، وخسر من البنك الأهلي 3-1، وهزم مرتين في كأس الرابطة من المصري 1-0 والبنك الأهلي بنفس النتيجة، وتعادل مع الجونة 1-1.

ويحتل المقاولون المركز الـ17 أي قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويعتبر الفارق بينه وبين المركز الـ15 الذي يعتبر أخر الباقيين في الدوري 6 نقاط وهو الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون منافسه سموحة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري الأحد المقبل.