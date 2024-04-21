انتهت كرة صالات - مصر (2)-(2) ليبيا.. مباراة التأهل لكأس العالم
الأحد، 21 أبريل 2024 - 18:35
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة مصر ضد ليبيا لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس إفريقيا لكرة الصالات.
وخسر منتخب مصر من أنجولا بنتيجة 7-3 في نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات، ولأول مرة لن يشارك في نهائي البطولة.
ولأول مرة لن يكون منتخب مصر ضمن طرفي النهائي. حيث سبق أن توج منتخب مصر باللقب 3 مرات وخسر النهائي في آخر 3 نسخ.
ويمتلك منتخب مصر فرصة أخرى من أجل التأهل لكأس العالم لكرة الصالات 2024، حال حقق المركز الثالث.
------------
نهاية المباراة بفوز ليبيا بركلات الترجيح
الرابعة تضيع من مصر
3-1 لليبيا
الثالثة تضيع من مصر
ليبيا تسجل الركلة الثانية.. 2-1
الركلة الثانية تضيع من مصر.. الحارس يتصدى
ليبيا تتعادل 1-1
مصر تسجل الركلة الأولى
إلى ركلات الترجيح
ليبيا تتعادل قبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق
ليبيا تقلص الفارق.. 2-1
استراحة
ق 19 جووول.. 2-0 لمصر قبل نهاية الشوط
ق 15 جوووول أول لمصر