انتهت كرة صالات - مصر (2)-(2) ليبيا.. مباراة التأهل لكأس العالم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية لمباراة مصر ضد ليبيا لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس إفريقيا لكرة الصالات.

وخسر منتخب مصر من أنجولا بنتيجة 7-3 في نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات، ولأول مرة لن يشارك في نهائي البطولة.

ولأول مرة لن يكون منتخب مصر ضمن طرفي النهائي. حيث سبق أن توج منتخب مصر باللقب 3 مرات وخسر النهائي في آخر 3 نسخ.

ويمتلك منتخب مصر فرصة أخرى من أجل التأهل لكأس العالم لكرة الصالات 2024، حال حقق المركز الثالث.

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نهاية المباراة بفوز ليبيا بركلات الترجيح

الرابعة تضيع من مصر

3-1 لليبيا

الثالثة تضيع من مصر

ليبيا تسجل الركلة الثانية.. 2-1

الركلة الثانية تضيع من مصر.. الحارس يتصدى

ليبيا تتعادل 1-1

مصر تسجل الركلة الأولى

إلى ركلات الترجيح

ليبيا تتعادل قبل نهاية المباراة بـ 3 دقائق

ليبيا تقلص الفارق.. 2-1

استراحة

ق 19 جووول.. 2-0 لمصر قبل نهاية الشوط

ق 15 جوووول أول لمصر