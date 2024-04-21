جولة لا تفيد.. تعادل جميع فرص الصدارة بدوري المحترفين

انتهت مباريات الجولة السابعة من ملحق المنافسة على الصعود للدوري المصري الممتاز.

الجولة لم تغير أي شيء إذ تعادلت جميع الفرق التي تنافس على الصدارة.

غزل المحلة تعادل مع راية بدون أهداف وهي نفس نتيجة مباراة حرس الحدود ولافيينا.

وفي المباراة الثالثة تعادل وادي دجلة مع القناة بهدف لكل فريق بعد تقدم الأول قبل أن يتعادل القناة في الدقائق الأخيرة.

التعادل رفع رصيد غزل المحلة للنقطة 46 ليبقى في المركز الثاني بفارق نقطة عن كل من لافيينا وحرس الحدود ووادي دجلة الذين يلاحقونه في جدول الترتيب.

ويتبقى جولتين على نهاية دوري المحترفين وحسم صاحب المقعد الثاني الذي سيصعد للدوري المصري بشكل ممتاز.

وكان بتروجت قد ضمن الحصول على الصدارة والصعود بشكل رسمي للدوري الممتاز.

ويصعد صاحبا أول مركزين في جدول ترتيب دوري المحترفين للدوري الممتاز، بينما يلعب صاحب المركز الثالث في ملحق مؤهل مع ثلاث فرق من دوري الدرجة الثانية بـ.