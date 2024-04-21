بعد احتفال الفريقين بدوري الجمهورية.. اتحاد الكرة يوضح حقيقة ازمة الأهلي وإنبي

الأحد، 21 أبريل 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان مرسل للصحفيين عن مصير دوري الجمهورية لمواليد 2003 بعد الارتباك الذي حدث بين الأهلي وإنبي.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي:

الأهلي فاز بدوري الجمهورية مواليد 2003 طبقا للائحة، ولكن نادي انبي تقدم باحتجاج لاحتساب نتيجة مباراة المصري لصالحه بسبب تزوير أوراق لاعب، ويتم التحقيق في الأمر حاليا.

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وأبلغ اتحاد الكرة الناديين بهذا الأمر.

وفاز إنبي على الأهلي بنتيجة 4-3 في المباراة الختامية لدوري الجمهورية.

واحتفل لاعبو الأهلي باللقب، لأن النتيجة تعني التساوي في عدد النقاط والمواجهات المباشرة، ويرجح فارق الأهداف كفة الأهلي.

على الجانب الآخر، احتفل لاعبو إنبي في نفس التوقيت، بناء على انتظار احتساب نقاط مباراة المصري لصالح الفريق البترولي، بسبب إشراك لاعب بأوراق مزورة.

الأهلي إنبي دوري الجمهورية
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