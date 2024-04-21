انتهت كأس الاتحاد - كوفنتري (3) 3-4 (3) مانشستر يونايتد.. هويلاند يقود الشياطين للنهائي

الأحد، 21 أبريل 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كوفنتري سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------------------------

انتهت يونايتد يتأهل بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3

أونانا يتصدى للركلة الرابعةلكوفنتري

أونانا يتألق ويتصدى للركلة الثالثة لكوفنتري

كاسيميرو يهدر الركلة الأولى

إلى ركلات الترجيح

ق 30+2: تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق 29: جوووووووول ريمونتاداااااااااااا

ق 25: العارضة تمنع الرابع لكوفنتري

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني

ق 90+5: جووووول التعااااادل من علامة الجزاء في الوقت القاتل

ق 90+3: الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح كوفنتري

ق 85: أونانا يتألق ويتصدى لتصويبة صاروخية ويحولها لركنية

ق 79: جوووول الثااااني لكوفنتري لتصبح النتيجة 3-2 عن طريق أوهير

ق 71: سيميس يسجل هدف تقليص الفارق

ق 59: جوووول الثالث برونو يعزز تقدم يونايتد

ق 49: تسديدة رائعة من برونو تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول ماجواير يسجل الهدف الثاني برأسية

ق23 جوووول مكتوميناي

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد
نرشح لكم
الرقم الأسوأ لـ سيميوني.. أتليتكو مدريد يخسر من ديبورتفيو ألافيس إيمري يعطي قرارا نهائيا بشأن تدريب بايرن ميونيخ للنجاة من الهبوط.. سكاي: كانافارو يقترب من تدريب أودينيزي تين هاج: فزنا على كوفنتري بطريقة ليست جيدة.. وسنواجه أفضل فريق في العالم 45 مباراة.. ليفركوزن يخطف تعادلا قاتلا أمام دورتموند ويعزز سلسلته القياسية تشكيل برشلونة - هل يصلح أراوخو ما أفسده أمام باريس؟ تعديل وحيد في الكلاسيكو كلوب: سيتي سيفوز بمباراته المؤجلة.. ولعبنا جيدا لـ 80 دقيقة فقط كأس الاتحاد – مانشستر يونايتد يتفادي ريمونتادا كوفنتري.. ودربي جديد في النهائي
أخر الأخبار
الرقم الأسوأ لـ سيميوني.. أتليتكو مدريد يخسر من ديبورتفيو ألافيس 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي ينتصر ويضرب موعدا مع النصر الليبي في نصف نهائي إفريقيا 28 دقيقة | كرة طائرة
إيمري يعطي قرارا نهائيا بشأن تدريب بايرن ميونيخ 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من كاف لـ في الجول: تحويل أزمة قمصان نهضة بركان للجنة الانضباط.. وعقوبات منتظرة 41 دقيقة | الكرة الإفريقية
للنجاة من الهبوط.. سكاي: كانافارو يقترب من تدريب أودينيزي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: فزنا على كوفنتري بطريقة ليست جيدة.. وسنواجه أفضل فريق في العالم ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوميز: كنت أتمنى اكتمال الفريق ضد دريمز.. وفزنا على الأهلي بدون زيزو ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين