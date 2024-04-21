انتهت كأس الاتحاد - كوفنتري (3) 3-4 (3) مانشستر يونايتد.. هويلاند يقود الشياطين للنهائي
الأحد، 21 أبريل 2024 - 16:30
كتب : FilGoal
يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كوفنتري سيتي في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
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انتهت يونايتد يتأهل بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3
أونانا يتصدى للركلة الرابعةلكوفنتري
أونانا يتألق ويتصدى للركلة الثالثة لكوفنتري
كاسيميرو يهدر الركلة الأولى
إلى ركلات الترجيح
ق 30+2: تقنية الفيديو تلغي الهدف
ق 29: جوووووووول ريمونتاداااااااااااا
ق 25: العارضة تمنع الرابع لكوفنتري
بداية الشوط الإضافي الثاني
نهاية الشوط الإضافي الأول
بداية الشوط الإضافي الأول
نهاية الشوط الثاني
ق 90+5: جووووول التعااااادل من علامة الجزاء في الوقت القاتل
ق 90+3: الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح كوفنتري
ق 85: أونانا يتألق ويتصدى لتصويبة صاروخية ويحولها لركنية
ق 79: جوووول الثااااني لكوفنتري لتصبح النتيجة 3-2 عن طريق أوهير
ق 71: سيميس يسجل هدف تقليص الفارق
ق 59: جوووول الثالث برونو يعزز تقدم يونايتد
ق 49: تسديدة رائعة من برونو تمر بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
HARRY MAGUIRE 💪
The @England and @ManUtd defender rises highest to do what he does best 🤩#EmiratesFACup pic.twitter.com/0yizXjUQ7t— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 21, 2024
ق 45: جوووول ماجواير يسجل الهدف الثاني برأسية
He just keeps on scoring goals 🤌
Scott McTominay with the finish after a fantastic overlap and cross from Diogo Dalot 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/bTs7bIPHzm— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 21, 2024
ق23 جوووول مكتوميناي
انطلاق المباراة