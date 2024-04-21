تريزيجيه يتعافى ويشارك في تدريبات طرابزون

تعافى محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور من الإصابة وعاد لتدريبات فريقه.

وتعرض تريزيجيه للإصابة خلال مواجهة سيفاس سبور يوم الجمعة قبل الماضي، وخرج بين شوطي اللقاء.

وظهر تريزيجيه في تدريبات فريقه يوم الأحد بشكل طبيعي.

وأصبح تريزيجيه بذلك جاهزا لخوض مباراة فريقه قد فاتح قراجومروك في نصف نهائي كأس تركيا يوم الأربعاء.

حين أصيب تريزيجيه، أعلن أحمد بشير طبيب نادي طرابزون سبور تفاصيل إصابته.

وقال الطبيب عبر موقع النادي الرسمي: "بعد خضوع تريزيجيه لفحص بالرنين المغناطيسي تم الكشف عن إصابته في العضلة الخلفية لقدمه اليسرى".

وأوضح "بدأ فريقنا الطبي علاج لاعبنا".

وخاض الدولي المصري الموسم الجاري 24 مباراة سجل 11 هدفا وصنع 4 في جميع المسابقات.

وشارك تريزيجيه مع منتخب مصر في 2024 في7 مباريات بين ودية وكأس أمم إفريقيا.

ويتألق تريزيجيه مؤخرا بقميص فريقه حيث سجل 6 أهداف في آخر 8 مباريات بالدوري التركي.