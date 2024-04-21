انتهت دوري المحترفين - غزل المحلة (0)-(0) راية.. حرس الحدود (0)-(0) لافيينا

الأحد، 21 أبريل 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

غزل المحلة ضد راية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي غزل المحلة ضد راية وحرس الحدود ضد لافيينا في دوري المحترفين المصري.

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بداية المباريات

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الترتيب الحالي لدوري المحترفين

1- بتروجت (57).

غزل المحلة (46).

3- وادي دجلة (45).

4- لافيينا (45).

5- حرس الحدود (45).

بداية المباراة بعد قليل

غزل المحلة حرس الحدود دوري المحترفين لافيينا
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