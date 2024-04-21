انتهت دوري المحترفين - غزل المحلة (0)-(0) راية.. حرس الحدود (0)-(0) لافيينا
الأحد، 21 أبريل 2024 - 15:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي غزل المحلة ضد راية وحرس الحدود ضد لافيينا في دوري المحترفين المصري.
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بداية المباريات
الترتيب الحالي لدوري المحترفين
1- بتروجت (57).
غزل المحلة (46).
3- وادي دجلة (45).
4- لافيينا (45).
5- حرس الحدود (45).
بداية المباراة بعد قليل
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