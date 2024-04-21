برناردو سيلفا: لم أنم بسبب إهدار ركلة الترجيح ضد ريال مدريد.. ولهذا السبب سددت في الوسط

شرح برناردو سيلفا أسباب تسديده ركلة التجريح ضد ريال مدريد في الوسط.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وكان مانشستر سيتي قد خرج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من ريال مدريد بركلات الترجيح.

وأهدر برناردو سيلفا ركلة الترجيح الثانية لمانشستر سيتي بعد أن سدد الكرة في وسط المرمى.

وقال سيلفا في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان: "هذه هي كرة القدم ووظيفتنا، كان الأمر صعبا وفي الليلة الأولى لم أتمكن من النوم وفي الليلة الثانية نمت أفضل قليلا وفي الثالثة نمت الليلة بأكملها تقريبا ولكن هذه كرة القدم ويجب أن نتعامل مع الأمر بشكل عاطفي".

وتابع "كان لدي خيارين في التسديد، فكرت في التسديد على أحد الزاويتين ولن أقول أي منهما والخيار الآخر كان التسديد في الوسط، وكنت أريد تسديد الركلة الثانية أو الثالثة لأرى رد فعل الحارس وفي الركلة الأولى تحرك مبكرا ولذلك اعتقدت أن التسديد في الوسط سيكون جيدا ولأن في أوقات الضغط 99% من الحراس يتحركون ولكنه اختار عدم التحرك وكان أمرا جيدا منه".

وأضاف "التأخر في تسديد الكرة لم يؤثر علي لأنني كنت قد اتخذت قرار التسديد في الوسط بكل الأحوال

وتأهل ريال مدريد لنصف النهائي ليواجه بايرن ميونيخ الذي أقصى أرسنال.