ميسي يسجل ثنائية ويصنع ويقود إنتر ميامي للفوز وتصدر الدوري

حقق إنتر ميامي الفوز على ناشفيل بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة العاشرة من الدوري الأمريكي.

سجل ليونيل ميسي هدفين في المباراة بينما صنع الثالث لسيرجيو بوسكيتس.

وارتفع رصيد ميامي للنقطة 18 في صدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد ناشفيل عند النقطة السابعة في المركز 14.

تقدم ناشفيل بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق فرانكو نيجري بالخطأ في مرماه.

وتعادل ميسي في الدقيقة 11 بمتابعة لتسديدة سواريز التي تصدى لها الحارس.

وأضاف بوسكيتس الهدف الثاني برأسية مستغلا ركنية نفذها ليونيل ميسي.

وأنهى ميسي ثلاثية إنتر ميامي بالهدف الثالث في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وسيلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة ضد نيو إنجلاند ريفوليوشن يوم الأحد المقبل 28 إبريل.