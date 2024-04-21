حارس اتحاد جدة يتأسف لجماهير فريقه بعد ما فعله عقب نهائي السوبر

الأحد، 21 أبريل 2024 - 13:28

كتب : FilGoal

عبد الله المعيوف

اعتذر عبد الله المعيوف حارس اتحاد جدة لجماهير ناديه بعد انتقاداتها بسبب صورة ظهرت له عقب نهائي كأس السوبر السعودي قبل أيام.

وانتشرت صورة للمعيوف وهو يضحك مع ناصر الدوسري لاعب الهلال عقب الهزيمة الثقيلة 4-1، مما تسبب في غضب جماهير النمور.

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وقال المعيوف في تصريحات لقناة SSC عقب نهاية مباراة فريقه ضد الحزم إن لدوسري توجه له بعد المباراة وتأسف منه لتسجيله في شباكه، فيما رد على أسفه بابتسامة وليس أكثر.

وأضاف "أنا مسامح الجميع وأي شخص تحدث في حقي، وأي شيء أغضب جمهور النمور أنا آسف وأعتذر لهم، ولا لوم على جمهور اتحاد جدة على أي عتاب، أما الصورة فلم أكن أرغب في نشرها".

يذكر أن المعيوف لعب في صفوف الهلال من قبل.

ووعد المعيوف جماهير فريقه بمواصلة العمل الجاد من أجل إسعادها وتحقيق بطولة كأس الملك.

سيلعب اتحاد جدة ضد الهلال في نصف نهائي كأس الملك نهاية هذا الشهر.

الهلال اتحاد جدة عبد الله المعيوف
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