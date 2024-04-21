اسكواش - تفوق مصري في ثاني أدوار بطولة الجونة

شهد الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية لرجال وسيدات الاسكواش تفوقا مصريا.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية إحدى البطولات الثمانية الكبرى في موسم الاسكواش.

وتقام البطولة بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري بتنظيم شركة ievents.

وتأهل ستة مصريين على مستوى الرجال إلى منافسات ثمن النهائي بينما شهدت منافسات السيدات تأهل تسع مصريات.

وتقام منافسات ثمن النهائي على يومين، الأحد والإثنين.

وكان الثنائي علي فرج ونوران جوهر قد حصد لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

وتشارك 22 دولة مختلفة في منافسات البطولة بأكثر من 96 لاعبا مصنفين عالميا.

وتبلغ جوائز بطولة الجونة هذا الموسم إجمالي جوائز مالية بقيمة 350 ألف دولار.

وكان قد تم إدراج بطولة الاسكواش في الأولمبياد عام 2028 بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وجاء جدول مباريات ثمن النهائي كالآتي:

الأحد 21 أبريل

روان العربي × زينة مكاوي (12:30 ظهرا)

يوسف سليمان × الإنجليزي محمد الشوربجي (1:30 ظهرا)

طارق مؤمن × المكسيكي ليونيل كارديناس (3:30 عصرا)

سلمى هاني × البلجيكية نيلي جيليس (8:30 مساء)

الإثنين 22 أبريل

ملك خفاجي × الأمريكية أوليفيا ويفير (12:30 ظهرا)

كريم عبد الجواد × الأسكتلندي جريج لوبان (1:30 ظهرا)

علي أبو العينين × الإنجليزي مروان الشوربجي (3:30 عصرا)

مصطفى عسل × السويسري ديميتري ستينمان (9:30 مساء)