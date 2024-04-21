بعد التعادل مع مازيمبي.. وصول بعثة الأهلي إلى مصر

وصلت بعثة الأهلي فجر اليوم الأحد إلى مطار القاهرة بعد رحلة العودة إلى مصر عقب انتهاء مشوار الفريق في الكونغو الديمقراطية.

وكان الأهلي قد تعادل مع مازيمبي سلبيا بدون أهداف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويستضيف الأهلي فرق مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال في تمام التاسعة من مساء الجمعة.

ويسعى الأهلي لتحقيق رقم قياسي بالوصول إلى النهائي للمرة الخامسة على التوالي.

وكان الأهلي قد حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة آخرها نسخة العام الماضي.

وحصد الأهلي لقب البطولة ثلاث مرات في آخر أربع نسخ والتي وصل إلى النهائي فيهم جميعا.

وشهدت مواجهة الذهاب مشاركة محمود متولي لأول مرة بقميص الأهلي بعد غياب 327 عندما حل بديلا لأحمد كوكا.

وعادل مارسيل كولر برصيد 19 مباراة (13 فوز و6 تعادل) سلسلة مانويل جوزيه كأطول سلسلة دون هزيمة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة منذ افتتاح ملعب مازيمبي الجديد في 2009 يخرج فريق مصري بدون استقبال أهداف.

وفي 6 مباريات سابقة لم ينتصر أي فريق مصري على مازيمبي بملعبه ولم يسجل أهدافا.

ووصل مصطفى شوبير لـ 6 مباريات من 6 دون استقبال أهدافا وأصبح أكثر حارس تصديا لفرص الخصم برصيد 27 تصدي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.