سكاي: فرانكفورت تلقى استفسارات عن مرموش من عدة أندية

الأحد، 21 أبريل 2024 - 10:28

كتب : FilGoal

عمر مرموش يحتفل بهدفه مع إنتراخت فرانكفورت ضد باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي آينتراخت فرانكفورت تلقى استفسارات من عدة أندية حول الدولي المصري عمر مرموش.

وارتبط اسم مرموش مؤخرا بالرحيل عن النادي الألماني في ظل تألقه بقميصه.

وأفاد تقرير سكاي أن فرانكفورت لن يمانع بيع مرموش الصيف المقبل، مقابل 50 مليون يورو.

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وسجل البالغ من العمر 25 عاما 11 هدفًا وصنع 6 في الدوري الألماني هذا الموسم.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن مرموش جذب سابقا أنظار ليفربول وتوتنام ونيوكاسل وأرسنال.

ويرغب فرانكفورت في الإبقاء على مرموش لمدة موسم واحد على الأقل، حسب التقارير.

وساهم مرموش في 22 هدفا خلال 37 مباراة بقميص فريقه الموسم الجاري بواقع 16 هدفا وصناعة 6 في جميع المسابقات.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس برصيد 45 نقطة.

ويسعى للمشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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