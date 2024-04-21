مواعيد مباريات الأحد 21 أبريل 2024.. الزمالك بالكونفدرالية وكلاسيكو إسبانيا

الأحد، 21 أبريل 2024 - 10:24

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك - استاد القاهرة

يشهد اليوم الأحد الموافق 21 من شهر أبريل 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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كأس الكونفدرالية

يستضيف الزمالك فريق دريمز الغاني بذهاب نصف نهائي المسابقة في تمام السادسة مساء.

ويقام اللقاء على استاد القاهرة ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما يحل نهضة بركان المغربي ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في تمام التاسعة مساء.

الدوري الإنجليزي

يحل ليفربول ضيفا على فولام ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة في الخامسة والنصف مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وقبل تلك المواجهة يستضيف إيفرتون فريق نوتنجهام فورست في الثانية والنصف عصرا.

بينما يلعب كريستال بالاس أمام وست هام، ويحل بورنموث ضيفا على أستون فيلا في الرابعة مساء.

الدوري الإسباني

يستضيف ملعب سنتياجو برنابيو الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام التاسعة مساء.

ويقام اللقاء ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدرجة الثانية

تقام منافسات الجولة السابعة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني والمؤهل للدوري الممتاز.

ويلعب غزل المحلة أمام فريق راية بينما حرس الحدود يواجه لافينا.

كما يواجه السكة الحديد فريق طنطا، ويستضيف وادي دجلة فريق القناة وأخيرا يلعب بروكسي أمام بتروجت.

وتقام جميع المباريات في الثالثة والنصف عصرا.

وحسم فريق بتروجت تأهله بشكل رسمي إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كوفنتري سيتي في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في الرابعة والنصف عصرا على ملعب ويمبلي.

الزمالك ريال مدريد برشلونة ليفربول مواعيد مباريات اليوم
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