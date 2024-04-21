لبيب: زيزو يحتاح لمعاملة خاصة في التجديد.. وهذا رأيي في موقف مرتجي مع مريم مصطفى

الأحد، 21 أبريل 2024 - 00:40

كتب : FilGoal

حسين لبيب في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

شدد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق يحتاج إلى معاملة خاصة في ملف تجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وقال لبيب في حوار مع قناة DMC: "مجلسنا الفعلي يتكون من 15 عضوا وليس 12 على رأسهم محمد الإتربي رئيس لجنة الاستثمار ولكن أتحفظ على ذكر باقي الأسماء حتى أحصل على إذنهم وبعضهم دفع مبالغ كبيرة من حساباتهم الشخصية ولكن الأهم هو تدعيمهم بالأفكار وهو ما يحدث".

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وواصل "أعدنا صياغة التصميمات الهندسية وتصميم أرض 6 أكتوبر لكي نتمكن من بدأ المشروع دون خطر توقفها في حالة الاعتماد على العضويات الجديدة وحتى وسنسلم المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تعاقدنا مع الشركة التي ستنفذ المشروع وأتوقع إننا قد نتعاقد مع الشركة وتظهر التصميمات بنهاية شهر مايو المقبل".

وتابع "واقعة خالد مرتجي ولاعبة طائرة الزمالك؟ قيل لي أن ياسر قمر رئيس اتحاد الطائرة قال إنه لن يقوم بمصافحة اللاعبات ممن يرتدن الميدالية وسيمنع باقي المتواجدين أيضا من مصافحتهن وأنا أحترم قرارات الاتحاد لأنه من يضع شروط مسابقاته وبالتالي إذا لم يحترم أي فرد من الزمالك تلك القرارات لن أرد على الأمر".

وأكمل "جوزيه جوميز بدأ في السيطرة على مجريات الأمور وخلق منظومة متناغمة لأنه تولى مسؤولية الفريق مع تواجد 10 لاعبين جدد وأيضا هو يلعب بفريقين واحد للدوري وآخر في الكونفدرالية".

وكشف "أقول لجماهير الزمالك إننا بحاجة لـ 150 مليون جنيه بشكل سريع حتى لا يتم إيقاف القيد من جديد".

وأضاف "ملف تجديد اللاعبين يقف على رأي الجهاز الفني بنسبة 90% ومن حقه اختيار اللاعب الذي سيستمر ومن يرحل والـ 10% الأخرى تتوقف على المفاوضات مع اللاعبين والرؤية المستقبلية ومن تم التجديد لهم حتى الآن هما أحمد فتوح ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

وشدد "أحمد سيد "زيزو" يتبقى في عقده سنة ولكن كم لاعب في مصر يتبقى في عقده موسم واحد ولا أحد يتحدث عنه في الإعلام مثل زيزو، هو لاعب كبير وله معاملة خاصة وأرجو أن تتركونا نتعامل مع عقده بالشكل المناسب".

وأتم "سنعيد مدرجات حلمي زامورا من جديد ولكن ليس بمفهوم المدرج الكبير وهو أحد أحلامنا صنع مدرج يليق بنادي الزمالك".

الزمالك حسين لبيب
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