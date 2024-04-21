تقرير: مقابل راتب ضخم.. بونجاح يقترب من الانتقال إلى الشباب السعودي

الأحد، 21 أبريل 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح لاعب السد

اقترب بغداد بونجاح لاعب السد القطري من الانتقال إلى الشباب السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد المهاجم الجزائري بنهاية الموسم الحالي ويحق له الاتفاق والانتقال إلى أي نادي دون العودة إلى السد.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن الشباب قد عرض عقدا على بونجاح لمدة عامين مقابل 6 ملايين يورو في العام الواحد.

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ووفقا للصحيفة فإن رغبة اللاعب البالغ من العمر 32 عاما هي اللعب في الدوري السعودي وقد اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق كامل للتوقيع على العقود.

وأفادت الصحيفة أن بونجاح يرغب في اللعب في الدوري السعودي بسبب تواجد بعض اللاعبين العالميين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني ونيمار وغيرهم.

ولعب بونجاح مع السد 24 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات مسجلا 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

وفاز بونجاح بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات في موسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.

وحصل على دوري نجوم قطر 3 مرات ومرتين الكأس أمير قطر، وكذلك كأس أمم إفريقيا 2019.

السد الدوري السعودي بغداد بونجاح الشباب دوري نجوم قطر
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