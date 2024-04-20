لبيب: نتوقع إيقاف القيد مجددا في أي توقيت.. وحكم القمة جانبه الصواب

السبت، 20 أبريل 2024 - 23:50

كتب : FilGoal

حسين لبيب

شدد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على أن إدارة النادي تتوقع إيقاف القيد من جديد في أي توقيت بسبب الغرامات الدولية على النادي.

وقال لبيب عبر قناة DMC: "مباراة الأهلي مباراة عادية مثلها مثل أي مباراة ولكن الميزة كانت بسبب مرور 6 أشهر على تواجدنا في مجلس الإدارة وصعوبة إجراء عمليات الإحلال والتجديد بجميع الفرق الرياضية".

وواصل "دفعنا 3 مليون دولار في الغرامات الدولية وكان الأمر بمثابة التحدي الكبير".

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وتابع "بعد الفوز على الأهلي شعرت بالسعادة ولكن في اليوم التالي نظرت للواقع ووجدت إننا مطالبين بدفع 2 مليون و400 ألف يورو من جديد بسبب قضية خالد بو طيب الذي كان يتواجد بعقده شرط يسمح له بالحصول على كامل قيمة تعاقده في حال رحيله".

وشدد "تعاقدنا مع 10 لاعبين لأننا نتوقع في أي يوم أن القيد قد يتم إيقافه في أي توقيت".

وأضاف "حصلنا على مساعدات من الكثير من المحبين للزمالك مثل ممدوح عباس الذي دفع مبالغ طائلة حبا في النادي وقدم للنادي أكثر من أي شخص آخر وتم الإساءة له وتشويه صورته وتصدير إنه تسبب في العشرية السوداء ولكن هذا لم يحدث لأنه تولى مسؤولية النادي في توقيت صعب جدا".

وكشف "اللاعبون كانت لهم مستحقات من العام الماضي بما يقارب 70% وكان هذا يؤثر على حالتهم النفسية ولكننا حاولنا إعادة حالتهم النفسية لحالتها الطبيعية ونرى الآن يمكننا أن نرى لاعبي الزمالك يظهرون حتى في بعض الإعلانات على عكس السابق".

وأتم "نمتلك حكام مميزين في مصر ولكن أرى أن في مباراة الأهلي جانب الحكم الصواب في بعض القرارات".

الزمالك حسين لبيب
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