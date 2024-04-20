أرتيتا: لا أصدق أننا لا نتصدر الدوري بعد المستوى الذي نقدمه

السبت، 20 أبريل 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

تعجب ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال من كيفية عدم تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد المستوى الذي يقدمه حسب وجهة نظره.

وفاز أرسنال على منافسه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني لـBBC عقب المباراة: "لقد كان رد فعل بشكل جيد وبالطريقة الصحيحة، وأنا فخور جدا بالفريق، استحقينا الفوز بالمباراة ولم نستقبل أي هدف مرة أخرى".

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وأضاف "من الواضح أن خيبة الأمل كانت للخسارة أمام بايرن ميونيخ بفارق قليل، لكن أمامنا 5 مباريات متبقية، عدنا إلى القمة من جديد".

وأكمل "لا تثق أبدا في النتيجة حتى وهي 2-0 لأن ولفرهامبتون فريق جيد، أجرى مدرب الفريق بعض التغييرات وسببت بعض المشاكل لنا".

وواصل "هدف تروسارد؟ جميع الأهداف مهمة وحدث تأثيرا مرة أخرى على الفريق وهذا ما نحتاجه".

وتابع "لقد كنا ثابتين حقا في الدفاع وهذه هي الطريقة اللازمة للفوز بالمباريات في هذا الدوري".

وأنهى حديثه "كل ما يمكننا فعله هو الفوز بمبارياتنا وعندما ترى المستوى الذي نحن فيه في السنة التقويمية، أنه أمر لا يصدق أننا لا نتصدر الدوري، لكن هذه هي الجودة التي يتمتع بها الدوري الإنجليزي".

وتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بصورة مؤقتة برصيد 74 نقطة، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 43 في المركز الـ11.

أرسنال الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا ولفرهامبتون
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