بعد التراشق الناري بين أراوخو وجوندوجان.. أول تعليق من تشافي على الواقعة

أعطى تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة تعليقه على واقعة التراشق بين رونالدو أراوخو وإلكاي جوندوجان عقب مباراة باريس سان جيرمان.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدا الأحد في ملعب سنتياجو برنابيو ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال المدير الفني الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "لا توجد مشكلة بين أراوخو وجوندوجان، لقد تم حل كل شيء".

وأتم "عندما لا يكون لديك نوايا سيئة، فدائما يتم التفاهم بين بعضكما البعض في النهاية".

ماذا قال جوندوجان؟

وجه جوندوجان سهام الانتقادات نحو زميله أرواخو الذي تعرض للطرد في الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان.

وثأر باريس سان جيرمان من برشلونة عن "الريمونتادا" الشهيرة للبلوجرانا في عام 2017، وفاز عليه برباعية مقابل هدف ليتأهل العملاق الباريسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وطرد أراوخو في الشوط الأول من اللقاء.

إذ قال قائد مانشستر سيتي السابق "إذا أخطأ أرواخو عليه دفع الثمن، أعتقد أنها اللعبة تستحق بطاقة حمراء".

وتابع "في مثل هذه اللحظات الحاسمة، عليك التأكد من حصولك على الكرة. إذا لم تكن متأكدا فعليك عدم لمس المهاجم".

وأكمل جندوجان "أفضل أن تهتز شباكنا أو أن نمنح المهاجم فرصة الانفراد بالحارس بدلا من الطرد".

وأنهى حديثه "ربما يتمكن حارس المرمى من إنقاذنا، وحتى لو اهتزت شباكنا مبكرًا فإن اللعب بـ10 لاعبين منذ الشوط الأول قتل المباراة بالنسبة لنا".

رد أراوخو

وقال المدافع البالغ من العمر 25 عاما خلال مؤتمر صحفي: "أفضل الاحتفاظ بما اعتقده لنفسي حقا".

وأكمل "لدي قواعدي وقيمتي الخاصة التي أعتقد أنك بحاجة إلى احترامها".

وعن تمديد عقده مع برشلونة قال: "الأمر يسير بشكل جيد وفي نهاية الموسم سنجلس مع النادي".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا سعيد جدا في برشلونة وسأبذل قصارى جهدي دائما حتى النهاية".