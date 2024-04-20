حجازي يتسبب في هدف إنقاذ الاتحاد من فخ الحزم

بهدفين عكسيين وبسيناريو خيالي، انتصر اتحاد جدة على مضيفه الحزم بنتيجة 3-2 في الجولة الـ 28 من الدوري السعودي.

البداية أتت بهدف صالح العمري في الدقيقة 21 بعد تمريرة من رومارينيو.

وفي الدقيقة 57 استفاد الاتحاد من خطأ باولو ريكاردو ليسجل الهدف الثاني بالنيران الصديقة.

وأدرك محمد آل ثاني هدف تقليص الفارق للحزم في الدقيقة 60.

واكتمل التعادل بالهدف الثاني من توزيه بعد تمريرة يوسف الشمري في الدقيقة 63.

وأخيرا أرسل أحمد حجازي كرة في الدقيقة 96 حولها أيمن دحمان إلى هدف عكسي انتصر به الاتحاد.

وخلع حجازي قميصه احتفالا بالهدف ليتلقى الإنذار.

وفي الدقيقة 98 صالح العمري مصابا وحل همام الهمامي بدلا منه.

الفوز أعاد الاتحاد للمركز الرابع برصيد 50 نقطة، بفارق 27 نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما تجمد رصيد الحزم عند 16 نقطة في المركز الأخير، بفارق 9 نقاط عن منطقة الأمان.