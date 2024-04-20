كرة يد – الزمالك يفوز على الترجي ويتأهل للدور الرئيس بكأس الكؤوس الإفريقية

السبت، 20 أبريل 2024 - 22:45

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك ضد الترجي كرة يد

حقق الزمالك الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 37-32 في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ووصل الزمالك إلى الدور الرئيسي من البطولة.

الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 19-15.

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وفي الشوط الثاني وسع الزمالك الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 37-32.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالث في الدور الرئيسي.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس الكؤوس نظام جديد بخلاف المتعارف عليه.

وجاء نظام البطولة:

يشارك 12 فريقا بينهم الأهلي والزمالك في البطولة ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيسي وليس الإقصائي.

إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحد ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.

وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.

وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيسي يتأهل أول وثاني كل من مجموعتين الدور الرئيسي إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

الزمالك كرة يد كأس الكؤوس الإفريقية
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