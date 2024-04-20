الفيل إلى الصدارة مؤقتا.. أرسنال يستعيد الانتصارات أمام ولفرهامبتون

فاز أرسنال على منافسه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل ثنائية أرسنال لياندرو تروسارد ومارتن أوديجارد.

وعاد المدفعجية إلى الانتصارات مرة أخرى بعد البقاء لـ3 مباريات دون تحقيق الفوز سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

وتعادل أرسنال ضد بايرن ميونيخ في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بهدفين لكل فريق.

وخسر أرسنال مرتين متتاليتين المرة الأولى ضد أستون فيلا في الدوري بهدفين دون رد، ثم الهزيمة من بايرن في مباراة الإياب بهدف دون رد.

ولم تحدث أي خطورة على مرمى ديفيد رايا حارس أرسنال سوى مرة واحدة عن طريق جواو جوميز بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها رايا وارتطمت في العارضة.

وافتتح تروسارد النتيجة في الدقيقة 44 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقتل أوديجارد آمال ولفرهامبتون في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل من الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة في الزاوية الضيقة من المرمى.

وتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بصورة مؤقتة برصيد 74 نقطة، بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 43 في المركز الـ11.