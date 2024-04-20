غضب من جوارديولا بسبب مواعيد مباريات مانشستر سيتي في إنجلترا

السبت، 20 أبريل 2024 - 22:15

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

تعجب بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي من عدم لعب فريقه مباراة تشيلسي يوم الأحد المقبل.

وفاز مانشستر سيتي على منافسه تشيلسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني لـBBC عقب المباراة: "من غير المقبول أن نلعب اليوم هذا مستحيل، من أجل صحة اللاعبين هذا غير طبيعي".

أخبار متعلقة:
في الوقت القاتل.. مصر تفوز على ليبيا ببطولة شمال إفريقيا بوتشيتينو: أتيحت لنا العديد من الفرص ولم نسجل ضد سيتي خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي بعد أزمة خريطة المغرب.. دعم جزائري لـ اتحاد العاصمة ومساندة مغربية إلى نهضة بركان

وأضاف "لعبنا 120 دقيقة ضد ريال مدريد، أعرف أن هذا البلد مميز بكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن من أجل صحة اللاعبين، لا أعرف كيف نجونا اليوم".

وأكمل "لا أعتقد أن المطالبة بتأجيل المباراة ستأتي بنتيجة إيجابية، القوة الوحيدة التي أملكها هو الحديث هنا، وأتساءل لماذا لا نلعب غدا؟ لم يلعب تشيلسي ومانشستر يونايتد وكوفنتري في منتصف الأسبوع مثلنا".

وتابع "أتذكر أنه قبل موسمين كان لدينا دورتموند يوم الأربعاء وليفربول يوم السبت في نصف كأس الاتحاد الإنجليزي، كانوا متقدمين بنتيجة 3-0 في الشوط الأول لقد دمرونا".

وواصل "من الصعب جدا التعافي من الناحية الذهنية، الطريقة التي لعب بها رودري اليوم، وكايل ووكر الذي أصيب لعدة أسابيع، لا أفهم كيف تمت نجاة الثنائي".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد أن نلعب كرة القدم، نحن نحب لعب كرة القدم ولكن هذا أمر مبالغ فيه، نحن ندافع عن لقبنا".

ولعب مانشستر سيتي ضد منافسه ريال مدريد الأربعاء الماضي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وخرج بركلات الترجيح.

ولذلك كان يريد جوارديولا أن يحصل على يوم راحة إضافي خاصة بعد لعب 120 دقيقة أمام الملكي.

وينتظر سيتي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ضد منافسه كوفنتري سيتي في دور نصف النهائي من أجل مواجهته في النهائي.

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي تشيلسي بيب جوارديولا كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
مدير بايرن يتحدث عن احتمالية تعيين زيدان كمدير فني للفريق نوتينجهام: حذرنا بأن حكم تقنية الفيديو مشجع لـ لوتون.. لم يحتسب 3 ركلات جزاء بعد مفاوضات ليفربول.. رئيس إنتر يعلق على مستقبل إنزاجي مباشر الدوري الإنجليزي – فولام (1)-(3) ليفربول.. نزول صلاح مباشر كأس الاتحاد - كوفنتري سيتي (3)-(3) مانشستر يونايتد.. إلى ركلات الترجيح التشكيل - مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام كوفينتري برناردو سيلفا: لم أنم بسبب إهدار ركلة الترجيح ضد ريال مدريد.. ولهذا السبب سددت في الوسط مدير بايرن: استمرار توخيل؟ لن نناقش قرار الانفصال مرة أخرى
أخر الأخبار
بي إن: كاف يعلن أحقية نهضة بركان في ارتداء قمصانه ضد اتحاد العاصمة 21 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدير بايرن يتحدث عن احتمالية تعيين زيدان كمدير فني للفريق 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كرة صالات - مصر (2)-(1) ليبيا.. مباراة التأهل لكأس العالم 37 دقيقة | الكرة المصرية
نوتينجهام: حذرنا بأن حكم تقنية الفيديو مشجع لـ لوتون.. لم يحتسب 3 ركلات جزاء ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد مفاوضات ليفربول.. رئيس إنتر يعلق على مستقبل إنزاجي ساعة | الكرة الأوروبية
قبل لحظات من مباراة دريمز.. تبديل في قائمة الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
جولة لا تفيد.. تعادل جميع فرص الصدارة بدوري المحترفين ساعة | القسم الثاني
بعد احتفال الفريقين بدوري الجمهورية.. اتحاد الكرة يوضح حقيقة ازمة الأهلي وإنبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة