غضب من جوارديولا بسبب مواعيد مباريات مانشستر سيتي في إنجلترا

تعجب بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي من عدم لعب فريقه مباراة تشيلسي يوم الأحد المقبل.

وفاز مانشستر سيتي على منافسه تشيلسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني لـBBC عقب المباراة: "من غير المقبول أن نلعب اليوم هذا مستحيل، من أجل صحة اللاعبين هذا غير طبيعي".

وأضاف "لعبنا 120 دقيقة ضد ريال مدريد، أعرف أن هذا البلد مميز بكأس الاتحاد الإنجليزي، لكن من أجل صحة اللاعبين، لا أعرف كيف نجونا اليوم".

وأكمل "لا أعتقد أن المطالبة بتأجيل المباراة ستأتي بنتيجة إيجابية، القوة الوحيدة التي أملكها هو الحديث هنا، وأتساءل لماذا لا نلعب غدا؟ لم يلعب تشيلسي ومانشستر يونايتد وكوفنتري في منتصف الأسبوع مثلنا".

وتابع "أتذكر أنه قبل موسمين كان لدينا دورتموند يوم الأربعاء وليفربول يوم السبت في نصف كأس الاتحاد الإنجليزي، كانوا متقدمين بنتيجة 3-0 في الشوط الأول لقد دمرونا".

وواصل "من الصعب جدا التعافي من الناحية الذهنية، الطريقة التي لعب بها رودري اليوم، وكايل ووكر الذي أصيب لعدة أسابيع، لا أفهم كيف تمت نجاة الثنائي".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد أن نلعب كرة القدم، نحن نحب لعب كرة القدم ولكن هذا أمر مبالغ فيه، نحن ندافع عن لقبنا".

ولعب مانشستر سيتي ضد منافسه ريال مدريد الأربعاء الماضي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وخرج بركلات الترجيح.

ولذلك كان يريد جوارديولا أن يحصل على يوم راحة إضافي خاصة بعد لعب 120 دقيقة أمام الملكي.

وينتظر سيتي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ضد منافسه كوفنتري سيتي في دور نصف النهائي من أجل مواجهته في النهائي.