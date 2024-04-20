في الوقت القاتل.. مصر تفوز على ليبيا ببطولة شمال إفريقيا

السبت، 20 أبريل 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

المصري ضد الداخلية

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 الفوز على ليبيا بهدفين مقابل هدف بدورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة في الجزائر.

تقدم منتخب مصر في الدقيقة 12 بالهدف الأول بلمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل منتخب ليبيا في الدقيقة 69.

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وسجل عمر إبراهيم هدف الفوز القاتل لمنتخب مصر في الوقت بدل من الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل بلال عطية لاعب منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكان منتخب مصر قد تعادل في المباراة الأولى مع تونس بهدف لكل فريق.

وتستضيف الجزائر، دورة شمال إفريقيا خلال الفترة من 16 إلى 26 أبريل الجارى بمشاركة منتخبات المغرب ومصر وتونس وليبيا إلى جانب الجزائر.

ويخوض كل منتخب 4 مباريات فى البطولة.

ويقود المنتخب المصري أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، وأيمن حافظ مديرا إداريا.

منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس
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