كرة سلة - الأهلي يهزم الأهلي بنغازي في ثاني مباريات BAL
السبت، 20 أبريل 2024 - 21:32
كتب : FilGoal
في ثاني مباريات المجموعة، تغلب الأهلي على الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-86 في منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
تقدم الفريق الليبي حافظ على تقدمه لنهاية الربع الأول بنتيجة 21-20.
وفي الربع الثاني تمكن الأهلي من قلب النتيجة لينهيه بنتيجة 42-39.
وعمق الأهلي تفوقه في الربع الثالث لتصل النتيجة إلى 69-58.
وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77 في المباراة الأولى.
وتضم مجموعة الأهلي فرق كيب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أويلرز الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.
وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .
وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.
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