طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على إسبوار

السبت، 20 أبريل 2024 - 21:32

كتب : FilGoal

سيف عابد - الأهلي كرة طائرة

حقق الأهلي الفوز على إسبوار الكونغولي بنتيجة 3-0 في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للأندية أبطال الدوري.

وحقق الأهلي الفوز في الأشواط كالآتي (25-12، 25-16، 25-12).

وتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة بشكل رسمي محققا العلامة الكاملة بدون خسارة أي أشواط.

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ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من: الفتح المغربي – مصنع الأسمنت الإثيوبي – جرين تيم الكونغولي – العدالة الكيني.

ويستضيف النادي الأهلي النسخة المقبلة من بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة فئة الرجال والتي تستمر حتى 24 من شهر أبريل الجاري.

وتقام منافساتها على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.

وجاءت قائمة الأهلي للبطولة كالآتي:

عبد الله عبد السلام – أحمد صلاح – حسام يوسف – عبد الحليم عبو – محمد عبد المحسن – عبد الرحمن سعودي – محمد عثمان – محمد عصران – عبد الرحمن الحسيني – أحمد عزب – يوسف الصافي – سيف عبيد – محمد رمضان – يوندر جارسيا

الأهلي كرة طائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
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