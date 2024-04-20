بايرن يواصل الاستفاقة باكتساح يونيون برلين بخماسية

السبت، 20 أبريل 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

واصل بايرن ميونيخ الاستفاقة بتحقيق الفوز على منافسه يونيون برلين بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن كل من توماس مولر (2) وليون جوريتزكا وهاري كين وماتياس تيل، بينما أحرز يوربي فيرتيسين هدف يونيون برلين.

وفاز الفريق البافاري للمباراة الثالثة على التوالي، بعد الانتصار على أرسنال في المباراة الماضية في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ووصل لنصف النهائي.

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وانتصر بايرن في المباراة قبل الماضية على كولن في الدوري بهدفين دون رد.

ووصل بايرن للنقطة 66 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 29 في المركز الـ14.

وتوج باير ليفركوزن ببطولة الدوري الألماني واحتفل بها في الأسبوع الماضي.

وافتتح جوريتزكا أولى أهداف بايرن في الدقيقة 29 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت المرمى.

وضاعف كين النتيجة لبايرن بطريقة رائعة من ضربة حرة مباشرة من بُعد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأضاف مولر الهدف الثالث في الدقيقة 53 بعد تسديدة صاروخية على الطائر.

وأحرز تيل الهدف الرابع بعد تسديدة أرضية لم يتمكن حارس المرمى من التصدي لها في الدقيقة 61.

وأنهى مولر أهداف بايرن من رأسية رائعة في الدقيقة 66.

وجاء هدف يونيون برلين الوحيد في الدقيقة 90 بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

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