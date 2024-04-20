انتهت كأس الكؤوس لليد - الزمالك (34)-(29) الترجي

السبت، 20 أبريل 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك والترجي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

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نهاية المباراة

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ق50. النتيجة الحالية تقدم الزمالك 34-29.

ق41. الأبيض يواصل التقدم الونتيجة الحالية 26-21.

بداية الشوط الثاني وعودة البث المباشر.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 19-15 والبث لا يزال منقطعا.

النتيجة الحالية تقدم الزمالك 16-11.

انقطاع البث المباشر.. النتيجة قبل النقطاع كانت تقدم الزمالك 6-3.

ق10. النتيجة الحالية 5-3 للزمالك.

ق5. النتيجة الحالية 3-1 للزمالك.

ق1. الأبيض يتقدم والنتيجة الحالية 1-0.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

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الزمالك كرة يد كأس الكؤوس الإفريقية
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