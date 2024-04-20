انتهت كأس الكؤوس لليد - الزمالك (34)-(29) الترجي
السبت، 20 أبريل 2024 - 20:55
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الزمالك والترجي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.
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نهاية المباراة
ق50. النتيجة الحالية تقدم الزمالك 34-29.
ق41. الأبيض يواصل التقدم الونتيجة الحالية 26-21.
بداية الشوط الثاني وعودة البث المباشر.
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك 19-15 والبث لا يزال منقطعا.
النتيجة الحالية تقدم الزمالك 16-11.
انقطاع البث المباشر.. النتيجة قبل النقطاع كانت تقدم الزمالك 6-3.
ق10. النتيجة الحالية 5-3 للزمالك.
ق5. النتيجة الحالية 3-1 للزمالك.
ق1. الأبيض يتقدم والنتيجة الحالية 1-0.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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