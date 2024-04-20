يد - بالعلامة الكاملة.. الأهلي يفوز على أمل سكيكدة ويتأهل للدور الرئيسي بكأس الكؤوس

أنهى الأهلي دور المجموعات بكأس الكؤوس الإفريقية بالفوز على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19.

واختتم الأهلي دور المجموعات متصدرا لمجموعته ومحققا العلامة الكاملة.

وسينضم الأهلي إلى صاحبا المركزي الأول والثاني من المجموعة الثانية في الدور الرئيسي.

الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 16-7.

وحسم الأحمر المباراة في الشوط الثاني والذي انتهى بنتيجة 30-19.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس الكؤوس نظام جديد بخلاف المتعارف عليه.

وجاء نظام البطولة:

يشارك 12 فريقا بينهم الأهلي والزمالك في البطولة ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيسي وليس الإقصائي.

إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحد ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.

وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.

وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيسي يتأهل أول وثاني كل من مجموعتين الدور الرئيسي إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.