انتهت الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (0)-(2) أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد منافسه أرسنال في المباراة التي تجمعهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 71 نقطة، بينما يأتي ولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 43 نقطة.

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انتهت

ق 90+5: جوووول مارتن أوديجارد بعد تسديدة في الزاوية الضيقة من المرمى.

استحواذ سلبي من أرسنال دون حدوث خطورة على مرمى ولفرهامبتون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: جوووول لياندرو تروسارد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 29: تسديدة قوية من جواو جوميز لاعب ولفرهامبتون من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها ديفيد رايا وارتطمت في العارضة.

ق 20: تسديدة خطيرة من ديكلان رايس من خارج منطقة الجزاء لكن تمر جانب المرمى بفارق قليل.

بداية المباراة