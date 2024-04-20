سلة – الزمالك يعبر سموحة ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي الدوري

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري سوبر السلة للرجال بعد تخطي سموحة في دور الثمانية.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 78-56 في ثالث مباريات السلسلة بينهما، ليحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 3-صفر في عدد المباريات.

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائي ليواجه الأهلي الذي سبقه إلى الدور ذاته بعد تخطي المصرية للاتصالات.

ويخوض الأهلي الآن منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL في البطولة المقامة في مصر.

وفي نصف النهائي الآخر سيلعب الاتحاد السكندري ضد المتأهل من مواجهة الجزيرة وسبورتنج.

ويحمل الأهلي لقب دوري سوبر السلة من الموسمين الماضيين.