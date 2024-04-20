صالح الجماهير.. سيلفا يسجل في فوز سيتي على تشيلسي ويصل لنهائي كأس إنجلترا

السبت، 20 أبريل 2024 - 20:18

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا

فاز مانشستر سيتي على منافسه تشيلسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل هدف سيتي الوحيد برناردو سيلفا في الوقت القاتل في الدقيقة 84.

وصالح سيلفا جماهير فريقه بعد إهداره ركلة الترجيح ضد ريال مدريد في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ولعب سيتي ضد تشيلسي مباراتين من قبل خلال الموسم الجاري في بطولة الدوري وانتهت بالتعادل 4-4 وتعتبر من أفضل مباريات الدوري، وفي اللقاء الآخر 1-1.

وينتظر سيتي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ضد منافسه كوفنتري سيتي في دور نصف النهائي من أجل مواجهته في النهائي.

تمريرة خيالية

تمريرة خيالية من كيفين دي بروين في الدقيقة 14 وضعت فيل فودين في موقف انفراد ولكن بعد مراوغة الحارس لم يتمكن من تسديد الكرة في المرمى.

إهدار لا يصدق

أهدر نيكولاس جاكسون انفرادا لا يصدق بحارس المرمى في الدقيقة 30.

تألق بالمر

سدد كول بالمر أرضية زاحفة رائعة بعد مراوغة مدافع سيتي لكن أورتيجا تصدى لها.

جاكسون يواصل الإهدار

واصل جاكسون إهدار الفرص، لكن هذه المرة جاء بشكل مزدوج في نفس الدقيقة إذ في البداية أهدر انفرادا بعد تألق أورتبجا، وثم لعب رأسية تم إنقاذها مرة أخرى في الدقيقة 49.

وأنقذ دوردي بيتروفيتش حارس مرمى تشيلسي تسديدة قوية من فودين في الدقيقة 53.

هدف في الوقت القاتل ومصالحة الجماهير

أحرز برناردو سيلفا هدفا في الوقت القاتل بعد ارتداد الكرة له من حارس المرمى عقب عرضية أرضية من دي بروين في الدقيقة 84، وبذلك صالح البرتغالي جماهير فريقه بعد إهداره ركلة ترجيح في مباراة ريال مدريد في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحافظ سيتي على هدفه حتى نهاية المباراة دون وجود أي خطورة على مرماه من قبل تشيلسي.

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مانشستر سيتي تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي برناردو سيلفا
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