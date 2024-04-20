طارق حامد يشارك في فوز ضمك على الأخدود

حقق ضمك الفوز على الأخدود بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 28 من الدوري السعودي.

المباراة شهدت مشاركة طارق حامد بشكل أساسي في صفوف ضمك وحتى نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد ضمك للنقطة 38 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الأخدود عند النقطة 24 في المركز 17.

تقدم نيكولاي ستانسيو بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة.

وأضاف دوماحوز أنتوليتش الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين سجل سعيد عليامي هدف الأخدود الوحيد.

وشهدت الدقيقة 71 حصول طارق حامد على بطاقة صفراء.

وسيلعب ضمك مباراته المقبلة ضد التعاون يوم الجمعة المقبل 26 إبريل.