طارق حامد يشارك في فوز ضمك على الأخدود
السبت، 20 أبريل 2024 - 19:39
كتب : FilGoal
حقق ضمك الفوز على الأخدود بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 28 من الدوري السعودي.
المباراة شهدت مشاركة طارق حامد بشكل أساسي في صفوف ضمك وحتى نهاية المباراة.
الفوز رفع رصيد ضمك للنقطة 38 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الأخدود عند النقطة 24 في المركز 17.
تقدم نيكولاي ستانسيو بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة.
وأضاف دوماحوز أنتوليتش الهدف الثاني في الدقيقة 37.
وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين سجل سعيد عليامي هدف الأخدود الوحيد.
وشهدت الدقيقة 71 حصول طارق حامد على بطاقة صفراء.
وسيلعب ضمك مباراته المقبلة ضد التعاون يوم الجمعة المقبل 26 إبريل.
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