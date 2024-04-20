طارق حامد يشارك في فوز ضمك على الأخدود

السبت، 20 أبريل 2024 - 19:39

كتب : FilGoal

طارق حامد

حقق ضمك الفوز على الأخدود بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة 28 من الدوري السعودي.

المباراة شهدت مشاركة طارق حامد بشكل أساسي في صفوف ضمك وحتى نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد ضمك للنقطة 38 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الأخدود عند النقطة 24 في المركز 17.

أخبار متعلقة:
انتهت في BAL - الأهلي (98)-(86) الأهلي بنغازي.. ثاني مباريات المجموعة تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي وثنائية بنزيمة وحمد الله تبدأ أمام الحزم بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط على ملعبه أمام رين بثلاثية مؤتمر لاعب دريمز: سنلعب من أجل الفوز فقط على الزمالك

تقدم نيكولاي ستانسيو بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة.

وأضاف دوماحوز أنتوليتش الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وبعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين سجل سعيد عليامي هدف الأخدود الوحيد.

وشهدت الدقيقة 71 حصول طارق حامد على بطاقة صفراء.

وسيلعب ضمك مباراته المقبلة ضد التعاون يوم الجمعة المقبل 26 إبريل.

طارق حامد الدوري السعودي
نرشح لكم
جيسوس يعيد بونو ويستبعد كوليبالي من مواجهة العين في نصف نهائي أبطال آسيا رفض تأجيل لقاء اتحاد جدة والهلال في الكأس حارس اتحاد جدة يتأسف لجماهير فريقه بعد ما فعله عقب نهائي السوبر تقرير: مقابل راتب ضخم.. بونجاح يقترب من الانتقال إلى الشباب السعودي حجازي يتسبب في هدف إنقاذ الاتحاد من فخ الحزم تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي وثنائية بنزيمة وحمد الله تبدأ أمام الحزم ميتروفيتش: تمنيت المشاركة أمام العين ولو لحظة واحدة حمد الله: سامحت المشجع.. ومستحيل أكون سببا في سجن أي شخص
أخر الأخبار
كرة طائرة - بعمر 39 عاما صلاح أفضل لاعب بـ إفريقيا.. وثلاثي أحمر مُتوج 2 ساعة | كرة طائرة
كرة طائرة - أولى تدعيمات الموسم الجديد.. الزمالك يضم تقى مدحت من الشمس 3 ساعة | كرة طائرة
اسكواش - تأهل فرج ونور الشربيني لنصف نهائي الجونة.. ومؤمن يُقصي بطل بيرو 3 ساعة | رياضات أخرى
بوكيتينو: مباراة أرسنال كانت بمثابة إهانة لنا.. وكنا ضعفاء وغير عدوانيين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: لم نكن منضبطين في الشوط الأول.. ومن السهل إتباع أوديجارد كقائد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
فلاهوفيتش يوضح حقيقة مفاوضات تشيلسي وسان جيرمان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
وايت: هدفي في تشيلسي جاء من لمسة سيئة 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
ليستر على بعد خطوة من العودة للدوري الإنجليزي.. وفرصة كبيرة لتأهل سام مرسي مع إبسويتش 4 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة