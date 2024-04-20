انتهت في BAL - الأهلي (98)-(86) الأهلي بنغازي.. ثاني مباريات المجموعة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الأهلي بنغازي الليبي في الجولة الثانية لمجموعة بطولة الدوري الإفريقي BAL.

وفاز الأهلي على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-77.

وتضم مجموعة الأهلي فرق كيب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أويلرز الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

وتعد هذه النسخة الرابعة التي تقام فيها بطولة BAL .

وخلال المواسم السابقة توج بها كل من الزمالك واتحاد المنستيري التونسي والأهلي.

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نهاية المباراة: الأهلي 98-86 الأهلي بنغازي

96-81

84-73

78-67

نهاية الفترة الثالثة: الأهلي 69-58 الأهلي بنغازي

68-58

47-42

نهاية الربع الثاني: الأهلي 42-39 الأهلي بنغازي

42-36 الأهلي يقلب النتيجة

33-31

31-28 للفريق الليبي

نهاية الربع الأول: الأهلي 20-21 الأهلي بنغازي

17-17

9-8

7-6

7-4 للفريق الليبي

بداية المباراة