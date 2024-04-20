تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي وثنائية بنزيمة وحمد الله تبدأ أمام الحزم

السبت، 20 أبريل 2024 - 19:08

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

أعلن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الحزم ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري السعودي.

ويتواجد أحمد حجازي مدافع العميد في التشكيل الأساسي.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - سعد آل موسى - فواز الصقور

خط الوسط: مد الله العليان - فرحة الشمراني - صالح العمري - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة

البدلاء: محمد المحاسنة - عمر هوساوي - مهند الشنقيطي - تركي الجعدي - حامد الغامدي - همام الهمامي - طلال حاجي - فيليبي جوتا

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

الاتحاد أحمد حجازي اتحاد جدة
نرشح لكم
حجازي يتسبب في هدف إنقاذ الاتحاد من فخ الحزم بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط على ملعبه أمام رين بثلاثية مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة رين احتفل قبل أن يسجل.. مرموش يحرز هدفا ويقود فرانكفورت للعودة للانتصارات أمام أوجسبورج انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(1) أوجسبورج.. فوز بقيادة مرموش مواعيد مباريات الجمعة 19 أبريل.. مواجهة لـ الأهلي في إفريقيا لكرة السلة ومباراة في الدوري ومرموش بمشاركة شريف.. الخليج يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي رومانو يوضح حقيقة ارتباط مرموش بالانتقال لـ ليفربول
أخر الأخبار
كاف يكشف لـ في الجول سبب سوء تصوير مباراة الأهلي مع مازيمبي.. وجديد أزمة نهضة بركان 3 ساعة | الكرة الإفريقية
لبيب: زيزو يحتاح لمعاملة خاصة في التجديد.. وهذا رأيي في موقف مرتجي مع مريم مصطفى 3 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مقابل راتب ضخم.. بونجاح يقترب من الانتقال إلى الشباب السعودي 4 ساعة | سعودي في الجول
لبيب: نتوقع إيقاف القيد مجددا في أي توقيت.. وحكم القمة جانبه الصواب 4 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: لا أصدق أننا لا نتصدر الدوري بعد المستوى الذي نقدمه 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الحسم في بريتوريا لتحديد المتأهل لنهائي إفريقيا.. الترجي يهزم صنداونز بهدف برازيلي 5 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد التراشق الناري بين أراوخو وجوندوجان.. أول تعليق من تشافي على الواقعة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
حجازي يتسبب في هدف إنقاذ الاتحاد من فخ الحزم 5 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين