تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي وثنائية بنزيمة وحمد الله تبدأ أمام الحزم

أعلن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الحزم ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري السعودي.

ويتواجد أحمد حجازي مدافع العميد في التشكيل الأساسي.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - سعد آل موسى - فواز الصقور

خط الوسط: مد الله العليان - فرحة الشمراني - صالح العمري - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة

البدلاء: محمد المحاسنة - عمر هوساوي - مهند الشنقيطي - تركي الجعدي - حامد الغامدي - همام الهمامي - طلال حاجي - فيليبي جوتا

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون الرابع الذي لعب مباراة أكثر.