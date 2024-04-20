تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي وثنائية بنزيمة وحمد الله تبدأ أمام الحزم
السبت، 20 أبريل 2024 - 19:08
كتب : FilGoal
أعلن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الحزم ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري السعودي.
ويتواجد أحمد حجازي مدافع العميد في التشكيل الأساسي.
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: حسن كادش - أحمد حجازي - سعد آل موسى - فواز الصقور
خط الوسط: مد الله العليان - فرحة الشمراني - صالح العمري - رومارينيو
خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيمة
البدلاء: محمد المحاسنة - عمر هوساوي - مهند الشنقيطي - تركي الجعدي - حامد الغامدي - همام الهمامي - طلال حاجي - فيليبي جوتا
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون الرابع الذي لعب مباراة أكثر.
نرشح لكم
حجازي يتسبب في هدف إنقاذ الاتحاد من فخ الحزم بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط على ملعبه أمام رين بثلاثية مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة رين احتفل قبل أن يسجل.. مرموش يحرز هدفا ويقود فرانكفورت للعودة للانتصارات أمام أوجسبورج انتهت الدوري الألماني - فرانكفورت (3)-(1) أوجسبورج.. فوز بقيادة مرموش مواعيد مباريات الجمعة 19 أبريل.. مواجهة لـ الأهلي في إفريقيا لكرة السلة ومباراة في الدوري ومرموش بمشاركة شريف.. الخليج يتعادل مع التعاون بالدوري السعودي رومانو يوضح حقيقة ارتباط مرموش بالانتقال لـ ليفربول