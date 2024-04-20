بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط على ملعبه أمام رين بثلاثية

خسر نانت من رين بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 30 من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد مع نانت بشكل أساسي وحتى نهايتها.

الفوز رفع رصيد رين للنقطة42 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نانت عند النقطة 31 في المركز الـ 14.

الشوط الأول شهد تبديلا اضطراريا لنانت بدخول عبد القادر بامبا بدلا من دوجلاس أوجوستو الذي خرج للإصابة.

وتقدم أرناو كاليمويندو لرين في الدقيقة الـ 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف بينجامين بوريجو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وأنهى رين الأهداف بهدف ثالث عن طريق أمين جويري في الدقيقة 91.

وسيلعب نانت مباراته المقلة ضد مونبيلييه خارج ملعبه يوم الجمعة المقبل 26 إبريل.