بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط على ملعبه أمام رين بثلاثية

السبت، 20 أبريل 2024 - 19:02

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد نيس

خسر نانت من رين بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 30 من الدوري الفرنسي.

المباراة شهدت مشاركة مصطفى محمد مع نانت بشكل أساسي وحتى نهايتها.

الفوز رفع رصيد رين للنقطة42 في المركز السابع، بينما توقف رصيد نانت عند النقطة 31 في المركز الـ 14.

أخبار متعلقة:
بعد مفاوضات إنتر.. أنشيلوتي يعلق على احتمالية رحيل ناتشو يد – خسارة سيدات الأهلي أمام أول أغسطس في كأس الكؤوس الإفريقية مؤتمر لاعب دريمز: سنلعب من أجل الفوز فقط على الزمالك مدرب دريمز: غياب زيزو ليست مشكلتي.. ولا أجد نقاط ضعف في الزمالك

الشوط الأول شهد تبديلا اضطراريا لنانت بدخول عبد القادر بامبا بدلا من دوجلاس أوجوستو الذي خرج للإصابة.

وتقدم أرناو كاليمويندو لرين في الدقيقة الـ 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف بينجامين بوريجو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

وأنهى رين الأهداف بهدف ثالث عن طريق أمين جويري في الدقيقة 91.

وسيلعب نانت مباراته المقلة ضد مونبيلييه خارج ملعبه يوم الجمعة المقبل 26 إبريل.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
نرشح لكم
بعد مفاوضات إنتر.. أنشيلوتي يعلق على احتمالية رحيل ناتشو استراحة كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(0) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول التشكيل - ألفاريز في هجوم سيتي.. وبالمر يقود تشيلسي أمام فريقه السابق انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(3) رين مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة رين آس: ألونسو يدخل حسابات سيتي لخلافة جوارديولا مؤتمر أنشيلوتي: الكلاسيكو دائما مباراة عظيمة.. وهذا موقف ميليتاو مؤتمر تشافي: يمكننا الفوز في برنابيو.. والحديث عن الحكام لا يساعدني
أخر الأخبار
تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي وثنائية بنزيمة وحمد الله تبدأ أمام الحزم دقيقة | المحترفون
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط على ملعبه أمام رين بثلاثية 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر لاعب دريمز: سنلعب من أجل الفوز فقط على الزمالك 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد مفاوضات إنتر.. أنشيلوتي يعلق على احتمالية رحيل ناتشو 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
يد – خسارة سيدات الأهلي أمام أول أغسطس في كأس الكؤوس الإفريقية 39 دقيقة | كرة يد
مدرب دريمز: غياب زيزو ليست مشكلتي.. ولا أجد نقاط ضعف في الزمالك 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (0)-(0) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. وتواجد كارباخال لمواجهة برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 3 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 4 خلال ركلات الترجيح.. لماذا لم يطرد مارتينيز رغم حصوله على إنذارين