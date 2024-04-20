بعد مفاوضات إنتر.. أنشيلوتي يعلق على احتمالية رحيل ناتشو

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن مستقبل لاعبه ناتشو فيرنانديز.

وينتهي عقد المدافع الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وقال المدير الفني الإيطالي للصحفيين: "سنحترم قرار ناتشو، هو يعرف مدى تقدرينا له".

وأتم "ناتشو سيقرر مستقبله بكل حرية وبمفرده، لعب مباراة رائعة ضد مانشستر سيتي، هو مدافع عالمي".

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما قرر الرحيل عن النادي الملكي.

ووفقا لرومانو فإن ناتشو سيخبر ريال مدريد قريبا بقراره النهائي والذي سيكون المغادرة بعد التواجد في النادي منذ 2001 إذ بدأ في الأكاديمية وتدرج حتى وصل للفريق الأول.

وأفاد رومانو أن إنتر ميلان عاد مرة أخرى للتفاوض مع ناتشو من أجل التوقيع معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان إنتر قد تفاوض مع ناتشو في الصيف الماضي ولكن قرر ناتشو في النهاية البقاء وتجديد عقده مع ريال مدريد لمدة عام.

وأكد رومانو أن ناتشو منفتح على جميع العروض سواء في أوروبا أو خارجها من أمريكا والدوري السعودي ولا يستبعد أي خيار.

ولم يلعب ناتشو في أي فريق آخر خلال مسيرته الكروية إذ لم ينتقل حتى إلى أي فريق على سبيل الإعارة.

وشارك ناتشو مع ريال مدريد في 36 مباراة خلال الموسم الجاري في جميع البطولات.