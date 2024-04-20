يد – خسارة سيدات الأهلي أمام أول أغسطس في كأس الكؤوس الإفريقية

خسر فريق سيدات الأهلي لكرة اليد أمام أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 27-23 في الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية للسيدات.

وتستضيف مدينة وهران بطولة كأس الكؤوس خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

وتتواجد سيدات الأهلي في المجموعة الأولى مع كل من: (أول أغسطس الأنجولي - دي جي إس بي الكونغولي - وفاق عين توتة الجزائري).

وكانت المباراة الأولى لسيدات الأهلي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 26-21 على دي جي إس بي الكونغولي.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس الكؤوس نظام جديد بخلاف المتعارف عليه.

وجاء نظام البطولة:

يشارك 12 فريقا بينهم الأهلي والزمالك في البطولة ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيسي وليس الإقصائي.

إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحد ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.

وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.

وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيسي يتأهل أول وثاني كل من مجموعتين الدور الرئيسي إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.

وحققت سيدات الأهلي برونزية النسخة الماضية والتي أقيمت على صالة الأهلي، بينما حقق فريق بترو دي لواندا لقب آخر نسختين.