انتهت كأس إنجلترا - مانشستر سيتي (1)-(0) تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد منافسه تشيلسي في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من هذه المباراة منافسه المنتصر من اللقاء الآخر بين مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي.

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انتهت

ق 84: جوووول برناردو سيلفا بعد ارتداد الكرة له من حارس المرمى عقب عرضية أرضية من دي بروين.

ق 53: بيتروفيتش ينقذ تسديدة فودين من داخل منطقة الجزاء.

ق 49: جاكسون يهدر مرتين في نفس الدقيقة، في البداية أهدر انفرادا بعد تألق أورتبجا، وثم لعب رأسية أنقذها أورتيجا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: تسديدة أرضية زاحفة رائعة من كول بالمر بعد مراوغة مدافع سيتي وأورتيجا يتصدى لها.

ق 30: إهدار لا يصدق من نيكولاس جاكسون بعد الانفراد بحارس المرمى.

ق 14: تمريرة خيالية من كيفين دي بروين تضع فيل فودين في موقف انفراد ولكن بعد مراوغة الحارس لم يتمكن من تسديد الكرة في المرمى.

بداية المباراة