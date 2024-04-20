التشكيل - ألفاريز في هجوم سيتي.. وبالمر يقود تشيلسي أمام فريقه السابق

السبت، 20 أبريل 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

بالمر لاعب تشيلسي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه ضد منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب إيدرسون عن التشكيل الأساسي بالإضافة إلى إيرلينج هالاند.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مانويل أكانجي – ناثان أكي

خط الوسط: رودريجو – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين – جوليان ألفاريز – جاك جريليش

وعلى الجانب الآخر أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ تشيلسي تشكيل فريقه.

وحدث تغيير وحيد عن المباراة الماضية التي انتصر فيها تشيلسي بسداسية دون رد على حساب إيفرتون.

ولم يشارك ميخايلو مودريك بشكل أساسي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو – تريفو شالوبا – تياجو سيلفا – مارك كوكوريا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز – كونور جالاجير

خط الهجوم: نوني مادويكي – نيكولاس جاكسون – كول بالمر

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من هذه المباراة منافسه المنتصر من اللقاء الآخر بين مانشستر يونايتد وكوفنتري سيتي.

مانشستر سيتي تشيلسي كول بالمر جوارديولا بوكيتينو
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